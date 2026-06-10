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Bahçeye giren 2 metrelik yılan, itfaiye tarafından yakalandı

Bahçeye giren 2 metrelik yılan, itfaiye tarafından yakalandı
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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir evin bahçesinde odunlar arasında bulunan yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

SİVAS'ın Şarkışla ilçesinde bir bahçeye giren yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak, doğal yaşam alanına bırakıldı.

Olay, ilçeye bağlı Gürçayır beldesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Erkan Öztürk'e ait müstakil evin bahçesinde bulunan odunların arasında bir yılan olduğu fark edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, odunların arasında saklanan yılanı dikkatli bir çalışma sonucu bulunduğu yerden çıkardı. Özel ekipman yardımıyla yakalanan yılan, herhangi bir zarar verilmeden kontrol altına alındı. Ekipler tarafından yerleşim alanı dışına çıkarılan yılan, daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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