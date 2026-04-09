İstanbul'da gözaltına alınan şarkıcı Yusuf Güney tutuklandı

İstanbul'da, uyuşturucu ve uyarıcı içeren bir çayı özendirdiği gerekçesiyle gözaltına alınan şarkıcı Yusuf Güney tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda, dijital platformda yayımlanan programa konuk olan şarkıcı Yusuf Güney'in uyuşturucu, uyarıcı içerdiği belirlenen bir çayı özendirdiği tespit edildi.

Güney, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Güney, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.