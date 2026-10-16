Şarkıcı ve besteci Alpay Nazikioğlu, Ankara'da cenaze namazıyla defnedildi

Şarkıcı ve besteci Alpay Nazikioğlu, Ankara'da cenaze namazıyla defnedildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
91 yaşında Antalya'da hayatını kaybeden şarkıcı ve besteci Alpay Nazikioğlu için Ankara'da cenaze namazı kılındı. Ahmet Hamdi Akseki Camisi'ndeki cenaze namazına ailesi ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam katıldı; Nazikioğlu Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedildi.
Antalya'da 91 yaşında hayatını kaybeden Türk müziğinin usta isimlerinden şarkıcı ve besteci Alpay Nazikioğlu, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.
Cuma namazından sonra Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılınan cenaze namazına, sanatçı Alpay'ın ailesi, yakınları ve sevenlerinin yanı sıra Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam katıldı.
Alpay Nazikioğlu'nun cenazesi daha sonra Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki aile kabristanında defnedildi.
Kaynak: AA
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