GÜLLÜ'NÜN KIZI TUĞYAN GÜLTER TUTUKLANDI

Şarkıcı Güllü'nün 6'ncı kattaki evinden düşerek ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında 'kasten öldürme' suçlamasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen kızı Tuğyan Ülkem Gülter, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Sultan Nur Ulu hakkında ise 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol kararı verildi. Ulu'nun babası A.U., evlerinde kaldıkları T.Y. ve şoför olarak bilinen şüpheli ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Şarkıcı Güllü'nün, kızı tarafından yüzü cama dönük iken itildiğini ifade eden Sultan Nur Ulu, savcılıktaki ifadesinde "Biz oynadıktan sonra Gül Anne yüzünü cama dönük haldeydi. O esnada dizlerinin az yukarı kısmından Tuğyan sarılarak Gül Anne'yi itti ve böylelikle dengesini kaybedip düştü. Ben şok oldum. Sonrasında Tuğyan bana 'koş' dedi. Aşağı koştuk" dediği öğrenildi.

Zehra BAYKAL/YALOVA