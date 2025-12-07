Sarıyer'de yol çöktü; araçlar dereye düştü
Sarıyer Uskumruköy'de meydana gelen sağanak yağışın ardından yol çöktü. Çökmenin etkisiyle bir pikap ve bir kamyonet dereye düştü. Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi, çalışmalar devam ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel