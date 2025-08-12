Sarıyer'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Sarıyer'de Trafik Kazası: 3 Yaralı
Sarıyer'de iki otomobilin çarpışarak ormanlık alana düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralılara müdahale ederken, trafik akışı tek şeritten sağlandı.

Sarıyer'de çarpışan iki otomobilin yoldan çıkıp ormanlık alana düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Büyükdere Caddesi'nde ilerleyen Emir Tellioğlu yönetimindeki 34 ACB 455 plakalı otomobil, önünde seyreden Ayhan Duman'ın kullandığı 34 GL 9371 plakalı araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobiller, yolun kenarındaki tel örgüleri aşarak 5 metre yükseklikten ormanlık alana düştü.

Kazada, Ayhan Duman, Hediye Duman ve Emir Tellioğlu yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşandı. Polis çevrede güvenlik tedbiri alarak trafik akışını tek şeritten sağladı.

Ormanlık alana düşen araçlar vinç yardımıyla çıkarılarak çekiciyle götürüldü.

