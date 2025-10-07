Haberler

Sarıyer'de Servis Minibüsü Kaza Yaptı: 2 Yaralı

Sarıyer'de Servis Minibüsü Kaza Yaptı: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarıyer'de, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir servis minibüsü refüje çıkarak uyarı levhasına ve trafik ışıklarına çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı, sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

SARIYER'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis minibüsü refüje çıkarak önce uyarı levhasına ardından trafik ışıklarına çarptı. Kazada serviste bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Büyükdere Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; yağışlı havanın etkisiyle şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis minibüsü refüje çıkarak uyarı levhasına ve trafik ışıklarına çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu. Servis minibüsünün kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bahçeli: İsrail'in durdurulması masa başında olmuyorsa silahla olması gerekmektedir

Bu ifadeyi ilk kez kullandı! Bahçeli'den İsrail'e "savaş" resti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Herkes onu konuşuyor! Dünya devi son 5 penaltıyı kurtaran kalecinin peşinde

Herkes onu konuşuyor! Son 5 maçta yaptıkları olay oldu
Sunucunun bakışlara dikkat! Milyoner'e damga vuran futbol sorusu

Sunucunun bakışlara dikkat! Milyoner'e damga vuran futbol sorusu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.