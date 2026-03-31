Sarıyer'de mezarlık ziyareti sırasında silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi hayatını kaybetti

Sarıyer'de mezarlık ziyareti sırasında 6 kişiye yönelik silahlı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, 29 Mart Pazar günü 6 ay önce Bağcılar Demirkapı Mahallesi'nde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Serhat Karabay'ın Ayazağa'daki mezarlıktaki kabrini ziyarete giden 6 kişiye, burada bekleyen 3 şüpheli tarafından silahla ateş açıldı.

Karşı tarafın karşılık vermesi üzerine çatışma yaşandı.

Saldırıya uğrayan gruptan Murat Şaşmaz'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Saldırıda ağır yaralanan İsmail Başboğa, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekiplerince bölgede yapılan incelemede, ruhsatsız tabanca bulundu.

Saldırıya uğrayıp karşılık veren taraftan 4 kişi gözaltına alındı.

Olay yerinden kaçan şüphelilerin bulunması için çalışmalar sürüyor.