Sarıyer'de 2 gecekondu alev alev yandı; 4 yaralı

SARIYER'de bir gecekondudan yükselen alevler kısa sürede büyüyerek bitişikteki diğer gecekonduya da sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesinin ardından söndürüldü. Yangında anne ve iki çocuğunun da aralarında bulunduğu 4 kişi yaralanırken, 2 kişi ise dumandan etkilendi.

Büyükdere Mahallesi Kuşburnu Çıkmazı Sokak'taki bir gecekonduda saat 03.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri gören mahalleli yardıma koşarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen ve evin tamamını saran alevler, bitişikteki başka bir gecekonduya da sıçradı. Yangında evde mahsur kalan anne ve iki çocuğu, polis ekipleri ile mahalle sakinlerinin yardımıyla dışarı çıkarıldı. İtfaiye ekipleri, dar sokaklar ve hatalı park eden araçlar nedeniyle olay yerine ulaşmakta güçlük çekti. Polis sokakta güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise alevlere müdahale etti. Yangında yaralanan anne ve iki çocuğu ile bir kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Dumandan etkilenen 2 kişiye ise olay yerinde bekleyen ambulanslarda müdahale edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesi sonrası kontrol altına alınarak söndürüldü. Alevlerin sardığı 2 gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı