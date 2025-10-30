Sarıyer'de denizde erkek cesedi bulundu.

Emirgan Sahili'nde vatandaşlar, kıyıda ceset olduğunu gördü. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Sahil Güvenlik ekipleri, cesedi Emirgan İskelesi'nden kıyıya çıkardı.

Üzerinden herhangi bir kimlik çıkmayan ceset, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.