Sarıyer'de Boğulma Tehlikesi: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarıyer'deki Kısırkaya Plajı'na giren Hüseyin Kanat, boğulma tehlikesi geçirerek hayatını kaybetti. Eyüp Ç. isimli bir başka genç ise jet ski yardımıyla kurtarıldı.

Sarıyer'de serinlemek için denize giren kişi boğuldu.

Kısırkaya Plajı'na gelen Hüseyin Kanat (43) serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdiğini gören çevredekiler Kanat'ı sudan çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Kanat, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kanat'ın cenazesi daha sonra Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Öte yandan aynı bölgede denize giren Eyüp Ç. (22) de boğulma tehlikesi geçirdi.

Gencin denizde çırpındığını görenler jet ski yardımıyla sahile çıkardı.

Eyüp Ç. sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

Kaynak: AA / Ferhat Yasak - Güncel
Erdoğan'ın tarihi konuşması dünya basınında: Acı bir dönemin sonu

Erdoğan'ın tarihi sözleri dünya basınında böyle yankılandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Silah yakma sonrası gözler PKK'nın üzerinde! 11 terör kampı boşaltılacak

Silahlar yakıldı, gözler şimdi PKK'nın atacağı yeni adımda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.