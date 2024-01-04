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Sarıyer'de bir villanın çatısında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

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Sarıyer'de bulunan bir villanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından hızlı bir şekilde söndürüldü. Yangın sırasında herhangi bir yaralanma olmazken, itfaiye ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

SARIYER'de, bir villanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 12.30 sıralarında, Kilyos Mahallesi Kamışlıkdere Sokak'ta bulunan bir villanın çatı katında meydana geldi. İddiaya göre, çatıdan dumanların yükseldiğini gören villada çalışan görevli, önce içeride bulunanları uyardı ardından itfaiyeye haber verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerii çatı katındaki yangını kısa sürede söndürürken, sağlık ekibi herhangi bir yaralanma ihtimaline karşılık hazır bekledi. İtfaiye ekipleri, yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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