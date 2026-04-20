Haberler

Sarıyer'de balıkçı teknesinde çıkan yangın söndürüldü

Sarıyer'de balıkçı teknesinde çıkan yangın söndürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sarıyer'de limana demirli bir balıkçı teknesinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

Sarıyer'de balıkçı teknesinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Sahilde limana demirli bir balıkçı teknesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Liman Şube Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin denizden ve karadan müdahalesiyle teknedeki yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, teknede hasara neden oldu.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca
Pakistanlı kaynaklar 'Müzakere olacak' dedi, İran'dan yalanlama geldi

İran'dan Pakistan'ın iddiasına jet hızında yalanlama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aralarında 49 yaş var! Belarus lideri Lukaşenko, genç güzellik kraliçesiyle aşk yaşıyor

Aralarında 49 yaş var! Belarus lideri Lukaşenko, genç güzellik kraliçesiyle aşk yaşıyor
Ederson krizi! Tribünler ayaklandı, kararını verdi

Ederson krizi! Tribünler ayaklandı, kararını verdi
Yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı! 15 kişi feci şekilde can verdi

Hurdaya dönen otobüsten cansız bedenleri binbir güçlükle çıkardılar
İran'da İsrail'e casusluk yaptığı iddia edilen 2 kişi idam edildi

Komşu casusların kalemini kırdı
Aralarında 49 yaş var! Belarus lideri Lukaşenko, genç güzellik kraliçesiyle aşk yaşıyor

Aralarında 49 yaş var! Belarus lideri Lukaşenko, genç güzellik kraliçesiyle aşk yaşıyor
Kan donduran aile katliamı! 8 çocuğu silahla vurarak öldürdü

Kan donduran aile katliamı! 8 çocuğu silahla vurarak öldürdü
TikTok canlı yayınında bir kişiyi bıçakladı, izleyicileri hediye göndermeye devam etti

Canlı yayın açıp kadını bıçakladı, polis aracında yayına devam etti