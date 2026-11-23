Sarıyer'de aslan iddiası üzerine ekipler aslan bulamadı, yeni görüntü ortaya çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sarıyer'in Uskumruköy Mahallesi'nde bir kişinin çevrede aslan gördüğü ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler incelemede aslan bulamadı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinde ise türü henüz belirlenemeyen hayvanın çalılıklar arasından çıkarak ilerlediği görüldü.
SARIYER'de aslan olduğu iddiasıyla ihbarda bulunulan hayvanın yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, türü henüz belirlenemeyen hayvanın çalılıkların arasından çıkarak ilerlediği görüldü.
Uskumruköy Mahallesi'nde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan bir kişi, çevrede aslan gördüğünü söyleyerek ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, Milli Parklar Müdürlüğü, İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ve Sarıyer Belediyesi zabıta ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgede yaptığı incelemede aslan bulunmadığı tespit edildi.
YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Bölgede bulunan bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, türü henüz belirlenemeyen hayvanın çalılıkların arasından çıkarak ilerlediği görüldü.