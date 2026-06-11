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Sarıyer'de özel anaokulu sahibi, tartıştığı okul müdürünü silahla yaraladı

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Sarıyer'de özel bir anaokulunda çıkan tartışmada okul sahibi, kadın müdürü silahla vurarak yaraladı. Şüpheli gözaltına alındı.

Sarıyer'de özel anaokulunda çıkan tartışmada, müdürü silahla yaralayan okulun sahibi gözaltına alındı.

Yeniköy Mahallesi Güzelce Ali Paşa Caddesi'ndeki özel bir anaokulunun sahibi C.O (59) ile kadın müdür G.K. (36) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle C.O, G.K'ye silahla ateş ederek yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı kadını, ambulansla hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri okul sahibini olayda kullandığı silahla yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında, "kasten öldürmeye teşebbüs", "silah, mermi ve belirli bıçak aletlerinin izinsiz ve ruhsatsız olarak ülkeye sokulması, imal edilmesi, satılması, satın alınması, taşınması veya bulundurulması" suçlarından işlem başlatıldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA / İlyas Kaçar
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