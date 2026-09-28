Sarıyer'de 8 kilo 850 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı

Sarıyer'de 8 kilo 850 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sarıyer'de uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen adrese operasyon düzenleyen Narkotik ekipleri, 8 kilo 850 gram uyuşturucu ele geçirdi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı, şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Sarıyer'de 8 kilo 850 gram uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emiyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada 8 kilo 850 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Operasyonda S.G. gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA