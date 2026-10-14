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Sarıyer Ayazağa'da mahsur kalan yaklaşık 20 kişi kepçe ve halatla kurtarıldı

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Sarıyer'de etkili olan sağanakta Ayazağa Mahallesi'ndeki yollar göle döndü. Suların yükseldiği bölgede mahsur kalan yaklaşık 20 kişi, iş makinesinin kepçesine binerek ve direklere bağlanan halatlarla kurtarıldı. Mahallede onlarca vatandaş da sel sularına kapılma tehlikesi yaşadı.

Sarıyer'de etkili olan sağanak nedeniyle göle dönen yolda mahsur kalan vatandaşlar, iş makinesi ve halat yardımıyla kurtarıldı.

Kent genelinde etkili olan yağış nedeniyle Sarıyer'de birçok cadde ve sokağı su bastı. Bölgede bulunan onlarca vatandaş su birikintilerinin oluştuğu alanda mahsur kaldı.

Ayazağa Mahallesi'nde yollar göle döndü. Mahsur kaldıkları alandan kendi imkanlarıyla çıkamayan yaklaşık 20 kişiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Mahsur kalan vatandaşlar, bölgeye gelen iş makinesinin kepçesine binerek bulundukları bölgeden çıkarıldı.

Mahallede onlarca vatandaş da sel sularına kapılma tehlikesi yaşadı.

Suların yükseldiği bölgede mahsur kalan vatandaşlar, direklere bağlanan halatlarla kurtarıldı.

Kaynak: AA
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