Sarıyer Açıklarında Sürüklenen Kuru Yük Gemisi Kurtarıldı
Sarıyer açıklarında fırtına nedeniyle sürüklenen Filikci-3 isimli kuru yük gemisi, Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekiplerinin çabalarıyla kurtarıldı.
Sarıyer açıklarında hava şartlarının etkisiyle sürüklenen kuru yük gemisi, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Filikci-3 isimli kuru yük gemisi, Sarıyer açıklarında fırtına nedeniyle sürüklenmeye başladı.
İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu kurtarılan geminin, Büyükdere'ye demirletileceği öğrenildi.
Kaynak: AA / Yasin Cingöz - Güncel