Sarıoğlan ilçesinde din görevlilerine KKKA ve davranışsal bağımlılık eğitimi verildi

Sarıoğlan ilçesinde Toplum Sağlığı Merkezi personelince din görevlilerine Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı ve davranışsal bağımlılık konularında eğitim verildi.

Toplum Sağlığı Merkezi yetkililerinden Yeter Karataş, Sosyal Yaşam Merkezi'ndeki programda, KKKA hastalığının belirtileri, korunma yolları ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi, hastalığın yayılmasını önlemek adına alınması gereken tedbirleri anlattı.

Ülker Erkan da davranışsal bağımlılığın tanımı, türleri ve toplumda nasıl önlemler alınabileceğinden bahsetti.

Erkan, özellikle gençler arasında yaygınlaşan bağımlılık türlerine dikkati çekerek, bilinçli bir toplum oluşturmanın önemini vurguladı.