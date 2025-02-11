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Sarıoğlan'da Depremzedelere Yardım Kermesi Düzenlendi

Sarıoğlan'da Depremzedelere Yardım Kermesi Düzenlendi
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Sarıoğlan İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen kermeste, depremzedelere yardım amaçlı çeşitli ürünler satışa sunuldu. İlçe Müftüsü Muhammed Cihat Akan, etkinliğe katılarak hayatını kaybedenler için dua etti ve birlik duygusunun önemini vurguladı.

Sarıoğlan İlçe Müftülüğü öncülüğünde, depremzedelere yardım amaçlı kermes düzenlendi.

İlçede bulunan Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ'de (KAYMEK) düzenlenen etkinliğe katılan İlçe Müftüsü Muhammed Cihat Akan, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için dua etti.

Birlik, beraberlik ve kardeşlik duygusunun önemini bir kez daha gördüklerini belirten Akan, "Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin." dedi.

Akan, kermesin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Depremzedelere yardım amaçlı çeşitli ürünlerin satışa sunulduğu kermese vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kaynak: AA / Hasan Baldık - Güncel
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