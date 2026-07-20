Kars'ta devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ot toplarken şarampole devrilen traktörün sürücüsü Suat G. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.
Belencik köyünde ot toplayan Suat G'nin idaresindeki 36 SD 588 plakalı traktör, şarampole devrildi.
Devrilen traktörün altında kalan sürücüyü kurtarmak için bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince traktörün altında sıkışan sürücü Suat G, yaralı olarak Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Hüseyin Demirci