Sarıkamış Keklik Deresi Ekoturizm Alanında çevre temizliği yapıldı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yer alan Keklik Deresi Ekoturizm Alanı'nda çevre temizliği çalışması gerçekleştirildi.

Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğü koordinesinde yapılan etkinlikte, doğaya bırakılan atıklar toplanarak alan temizliği yapıldı.

Etkinliğe katılan ekipler tarafından ekoturizm alanında biriken çeşitli atıklar toplanarak çöp sahasına taşındı. Sarıkamış ormanlarında benzer çevre koruma faaliyetlerinin önümüzdeki dönemlerde de devam edeceği bildirildi.

Sarıkamış Orman İşletme Şefi Bülent Aydın, doğa turizminin sürdürülebilirliği açısından çevre temizliğinin büyük önem taşıdığını söyledi.

Aydın, Keklik Deresi Ekoturizm Alanı'nın Sarıkamış'ın önemli doğal değerlerinden birisi olduğunu ifade ederek, "Bu tür alanların korunması ve gelecek nesillere temiz bir şekilde aktarılması hepimizin sorumluluğudur. Gerçekleştirdiğimiz temizlik çalışmasıyla hem çevre bilincini artırmayı hem de ziyaretçiler için daha sağlıklı bir ortam oluşturmayı hedefledik." dedi.

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci
