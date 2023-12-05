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Sarıçam ormanlarında bozayılar kış uykusuna yattı

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KARS'ın Sarıkamış ilçesindeki sarıçam ormanlarında yaşayan bozayılar, kar yağışıyla birlikte kış uykusuna yatmaya başladı. Kuzeydoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, Sarıkamış ormanlarında takip edilen 8 ayıdan 6'sının kuş uykusuna yattığını söyledi.

KARS'ın Sarıkamış ilçesindeki sarıçam ormanlarında yaşayan bozayılar, kar yağışıyla birlikte kış uykusuna yatmaya başladı. Kuzeydoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, Sarıkamış ormanlarında takip edilen 8 ayıdan 6'sının kış uykusuna yattığını söyledi.

Sarıkamış ilçesindeki sarıçam ormanları, bozayılara ev sahipliği yapıyor. Yaz aylarında ilçe çöplüğüne kadar inerek yiyecek arayan ayılar, havaların soğuması ve kar yağışının ardından kış uykusuna yatmaya başladı. Başta Sarıkamış olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında bozayıları uydu, fotokapan ve kamarelarla takip eden Kuzeydoğa Derneği'nin Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, takip ettikleri 8 bozayıdan 6 tanesinin aralık ayıyla birlikte kış uykusuna yattığını belirlediklerini bildirdi.

2011 yılından beri bozayıları takip ettiklerini söyleyen Çoban, "Ayıların yaşamları hakkında ülkemizde bilinmeyen şeyleri ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Sonbaharla birlikte bozayılar artık kış uykusuna yatmak için hazırlıklara başlamışlardı. Daha yağlı, sonbahar meyvelerine yöneldiler, daha fazla beslendiler ve kilo aldılar. Bölgemizde ve ülkemizde karların yavaş yavaş düşmesiyle birlikte aslında bozayılar kış uykusuna yatmak için biraz daha hızlandılar gibi görünüyor. Havalar soğumaya başladı. Kış uykusunun temeline baktığınız zaman aslında hayvanların yemek bulamadığı ya da az yemek buldukları için geliştirdikleri bir adaptasyon. Sarıkamış karla kaplandıktan sonra tabii ki yemek bulmak daha da zorlaşacak ve ayılar yavaş yavaş kış uykusuna yatmaya başlayacak. Bizim bu sene yakaladığımız 8 boz ayıdan 6 tanesi dün itibarıyla kış uykusuna yattı. 2 tanesi aktif olarak gezmeye devam ediyor" dedi.

'VATANDAŞLARIN DA DİKKAT ETMESİ GEREKEN KURALLAR VAR'

Ülkenin birçok yerinden bozayılarla ilgili görüntüler aldıklarını belirten Çoban, "Burada dikkat edilmesi gereken şey, kar yağdığı gibi bozayılar gidip kış uykusuna yatmıyor. Onların da bir hazırlık süreçleri var ve yavaş yavaş onları tamamlıyorlar. Daha sonra hepsi bir süre sonra kış uykusuna yatacaklar. Kışın bozayılar açısından ormanlar sessizliğe bürünecek. Vatandaşların da dikkat etmesi gereken kurallar var. Bozayılar yaban hayvanları ve tehlikelidir. Özellikle karşı karşıya ani karşılaşmalarda kendilerini savunmak için tehlikeli olabilirler. Kar yağışıyla birlikte şehir kenarlarına gelen bozayıları gördüğümüz zaman alandan uzaklaşmamız aslında hem bizler için hem de bozayı için en iyi şeydir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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