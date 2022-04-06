Saraybosna Nazi işgalinden kurtuluş yıl dönümünü kutladı (2) - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Saraybosna Nazi işgalinden kurtuluş yıl dönümünü kutladı (2)

AA - Nihad Ibrahimkadic - Güncel
 - Güncelleme:

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'nın 6 Nisan 1945'te Nazi işgalinden kurtarılması vesilesiyle kutlanan Şehir Günü'nde, tarihte şehrin müdafaası için canlarını feda eden kurbanlar anıldı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'nın 6 Nisan 1945'te Nazi işgalinden kurtarılması vesilesiyle kutlanan Şehir Günü'nde, tarihte şehrin müdafaası için canlarını feda eden kurbanlar anıldı.

Saraybosna Şehir Günü kapsamında, İkinci Dünya Savaşı'nda hayatlarını kaybedenler için tören düzenlendi.

İkinci Dünya Savaşı'nda yaşamını yitirenler için yaptırılan Sönmeyen Ateş Anıtı'nda başlayan anma törenleri, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı merhum Aliya Izzetbegoviç'in de kabrinin bulunduğu Kovaci Şehitliği'nde sürdü.

Saraybosna Nazi işgalinden kurtuluş yıl dönümünü kutladı (2)

Saraybosna Nazi işgalinden kurtuluş yıl dönümünü kutladı (2)

Saraybosna Nazi işgalinden kurtuluş yıl dönümünü kutladı (2)

Saraybosna Nazi işgalinden kurtuluş yıl dönümünü kutladı (2)

Saraybosna Nazi işgalinden kurtuluş yıl dönümünü kutladı (2)

Saraybosna Nazi işgalinden kurtuluş yıl dönümünü kutladı (2)

Saraybosna Nazi işgalinden kurtuluş yıl dönümünü kutladı (2)

Saraybosna Nazi işgalinden kurtuluş yıl dönümünü kutladı (2)

AA / Nihad Ibrahimkadic - Güncel

Kültür Sanat, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title