Saraybosna Nazi işgalinden kurtuluş yıl dönümünü kutladı (2)
AA - Nihad Ibrahimkadic - Güncel
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Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'nın 6 Nisan 1945'te Nazi işgalinden kurtarılması vesilesiyle kutlanan Şehir Günü'nde, tarihte şehrin müdafaası için canlarını feda eden kurbanlar anıldı.
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'nın 6 Nisan 1945'te Nazi işgalinden kurtarılması vesilesiyle kutlanan Şehir Günü'nde, tarihte şehrin müdafaası için canlarını feda eden kurbanlar anıldı.
Saraybosna Şehir Günü kapsamında, İkinci Dünya Savaşı'nda hayatlarını kaybedenler için tören düzenlendi.
İkinci Dünya Savaşı'nda yaşamını yitirenler için yaptırılan Sönmeyen Ateş Anıtı'nda başlayan anma törenleri, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı merhum Aliya Izzetbegoviç'in de kabrinin bulunduğu Kovaci Şehitliği'nde sürdü.