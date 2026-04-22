Uluslararası Saraybosna Kitap Fuarı, 37'nci kez kitapseverlerle buluştu

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 37'ncisi düzenlenen ve 200'den fazla yayınevinin katıldığı Uluslararası Saraybosna Kitap Fuarı açıldı.

Skenderija Kültür ve Spor Merkezi'nde 27 Nisan'a kadar açık kalacak fuarda, birçok yayınevi açtığı stantlarda kitapseverleri ağırlıyor.

"Kitabın yolculuğu" temasıyla düzenlenen fuarda, Bosna Hersek Ulusal ve Üniversite Kütüphanesi ile Saraybosna Üniversitesi işbirliğinde hayata geçirilen "Bilginin Kapıları" adlı yeni bir program da yapılacak.

Skenderija Kültür ve Spor Merkezi Direktörü Senaj Avdic, açılışta yaptığı konuşmada, fuarın amacının yalnızca kitap alım satımı olmadığını, aynı zamanda buluşmalar, fikir alışverişi ve ilham için bir ortam oluşturmak olduğunu söyledi.

Avdic, fuarın yeni dostlukların, buluşmaların ve fikirlerin merkezi olmasını istediklerini belirterek "Hızlı teknolojik gelişimin yaşandığı bir dönemde kitap ve yazılı söz, yapay zekanın gelişimi dahil olmak üzere her yeni fikrin temelinde yer alıyor." dedi.

Çocuklar için etkinliklerin de yer aldığı organizasyonda yazarlar ve sanatçılar kitapseverlerle buluşacak.