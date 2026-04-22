Uluslararası Saraybosna Kitap Fuarı, 37'nci kez kitapseverlerle buluştu

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 37'ncisi düzenlenen Uluslararası Saraybosna Kitap Fuarı, 200'den fazla yayınevinin katılımıyla başladı. Fuarda 'Kitabın yolculuğu' teması işlenirken, yeni programlar ve etkinlikler de düzenlenecek.

Skenderija Kültür ve Spor Merkezi'nde 27 Nisan'a kadar açık kalacak fuarda, birçok yayınevi açtığı stantlarda kitapseverleri ağırlıyor.

"Kitabın yolculuğu" temasıyla düzenlenen fuarda, Bosna Hersek Ulusal ve Üniversite Kütüphanesi ile Saraybosna Üniversitesi işbirliğinde hayata geçirilen "Bilginin Kapıları" adlı yeni bir program da yapılacak.

Skenderija Kültür ve Spor Merkezi Direktörü Senaj Avdic, açılışta yaptığı konuşmada, fuarın amacının yalnızca kitap alım satımı olmadığını, aynı zamanda buluşmalar, fikir alışverişi ve ilham için bir ortam oluşturmak olduğunu söyledi.

Avdic, fuarın yeni dostlukların, buluşmaların ve fikirlerin merkezi olmasını istediklerini belirterek "Hızlı teknolojik gelişimin yaşandığı bir dönemde kitap ve yazılı söz, yapay zekanın gelişimi dahil olmak üzere her yeni fikrin temelinde yer alıyor." dedi.

Çocuklar için etkinliklerin de yer aldığı organizasyonda yazarlar ve sanatçılar kitapseverlerle buluşacak.

Kaynak: AA / İsmail Özdemir
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bıraktı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Metroda çekilen fotoğraf tartışma yarattı

Fotoğrafı gören herkes aynı yorumu yapıyor
Cezaevinden çıkan şahıs, 1 saatte farklı noktalarda 3 kişiyi satırla yaraladı

Cezaevinden yeni çıkan şahıs, 1 saat içerisinde dehşet saçtı

Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı

Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı
2 savaş uçağının çarpıştığı kazanın nedeni açıklandı: Pilotların fotoğraf çekmesi

Akılalmaz ihmal! Fotoğraf çekerken savaş uçakları çarpıştı
Metroda çekilen fotoğraf tartışma yarattı

Fotoğrafı gören herkes aynı yorumu yapıyor
Kırıkkale'de belediye çalışanını öldüren şüpheli yakalandı

Belediye çalışanını öldüren şüpheli yakalandı! Kameraya pişkin savunma
Usta oyuncu Ferdi Atuner hayatını kaybetti

Türk sinemasının acı kaybı! Bir ustayı daha kaybettik