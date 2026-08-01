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Şarampole devrilen tankerin şoförü yaralandı

Şarampole devrilen tankerin şoförü yaralandı
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GAZİANTEP’in Nurdağı İlçesinde, şarampole devrilen tankerin şoförü A.A. (45) yaralandı.

GAZİANTEP'in Nurdağı İlçesinde, şarampole devrilen tankerin şoförü A.A. (45) yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Nurdağı-Bahçe kara yolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. A.A.'nın kontörlünü yitirdiği 73 SK 475 plakalı tanker şarampole devrildi. Yoldan geçen araç sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. A.A., ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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