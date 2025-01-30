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Sapanca Gölü'nün Korunması İçin Çalışma Başlatılıyor

Sapanca Gölü'nün Korunması İçin Çalışma Başlatılıyor
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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sapanca Gölü'nün korunması için yürütülecek çalışmalara dair açıklamalarda bulundu. Gölün su seviyesinin son yıllarda düştüğünü belirten Alemdar, altyapı yenileme çalışmaları ve yeni projelerle su kaynağını korumaya gayret ettiklerini ifade etti.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sapanca Gölü'nün korunması ve gelecek nesillere aktarılması için çalışma yürütüleceğini bildirdi.

Sapanca Gölü'nde gazetecilere açıklama yapan Alemdar, gölün su kotunun havaların kurak gitmesi nedeniyle son 4 yılın en düşük seviyesine indiğini söyledi.

Son yağışlarla yaklaşık 30 santimetre yükselme olduğunu aktaran Alemdar, "Şu anki durumumuz çok riskli değil ama içme suyu havzamızın sağlıklı şekilde vatandaşlarımıza ulaştırılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Alemdar, suyu doğru kullanmak ve yarınlarda sıkıntı yaşamamak amacıyla Sapanca Gölü'nü muhafaza etmeye gayret gösterdiklerini, gölün daralan havzasını genişletmek için, akarsu kaynaklarının göle ulaşması için çalışma yaptıklarını anlattı.

İçme suyunun kirlenmemesi için Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleriyle eskiyen altyapı çalışmalarını yenilemeye başladıklarını ve sazlıkları temizlemeye gayret ettiklerini aktaran Alemdar, Sapanca Gölü'nü daha temiz içme suyu kaynağı haline getirmeye çalıştıklarını vurguladı.

Alemdar, Sapanca Gölü'nün çevresini güzelleştirecek, sosyal yaşamak alanları kazandıracak Sapanca Kıyı Rekreasyon Projesi'nden bahsederek, " Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile Sapanca Gölü'müzün dört bir tarafında insanlarımızın yürüyebileceği ve bisiklet yollarıyla dolaşabileceği ulaşımı sağlamış olacağız. Şu anda özel koruma alanı olarak da ilan edildi. Önümüzdeki günlerde başlayacak çalışmayla hem kullanma hem de koruma dengesiyle bu şehrin en önemli özelliği olan gölümüzü korumuş olacağız." ifadelerini kullandı.

Sapanca Gölü'nü korumak amacıyla her su kaynağını değerlendirdiklerini dile getiren Alemdar, "Aynı zamanda yer altı suyumuzu vatandaşlarımıza ulaştırmak için de her biri 2-3 bin metreye varacak şekilde artezyen ve kuyularımızı açarak sularımızı vatandaşlarımıza ulaştırmaya çalışıyoruz. Bulduğumuz her su kaynağını değerlendirerek gölümüzün su seviyesini üst seviyelerde tutmaya gayret ediyoruz." diye konuştu.

Alemdar, Devlet Su İşlerinin inşa ettiği Ballıkaya Barajı'nın önemine işaret ederek, "Önümüzdeki yıllarda Devlet Su İşlerimizin yapmaya devam ettiği Ballıkaya Barajı da geldiğinde Sakarya'mızın su sorunu olmayacak." dedi.

Sakarya'nın, Türkiye'de vatandaşlara en ucuz su veren 4 ilden biri olduğunu aktaran Alemdar, Türkiye'de kademe uygulamayan tek büyükşehir belediyesi olduklarını belirtti.

Alemdar, daha önce içme suyuna yüzde 20 indirim uyguladıklarını hatırlatarak, bu yıl da zam yapmayı düşünmediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Burak Uçar - Güncel
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