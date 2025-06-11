Sapanca Gölü'nde 53 Yıl Sonra Düşen Uçak Enkazı Görüntülendi

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Sapanca Gölü'ne 1972'de düşen foto keşif uçağının enkazı, 53 yıl sonra gazeteci Hasan Coşkun tarafından su altında görüntülendi.

Sapanca Gölü'ne 1972'de düşen foto keşif uçağının enkazı, 53 yıl sonra gazeteci Hasan Coşkun tarafından su altında görüntülendi.

Kıyıdan 200 metre açıkta, 8 metre derinliğe dalış yapan Coşkun, 1 Ağustos 1972'de göle düşen Türk Silahlı Kuvvetlerine ait RF-84F "Thunderflash" tipi foto keşif uçağının enkazını kayda aldı.

Coşkun, yaptığı açıklamada, tarihsel kayıtlara göre, Sapanca Gölü'ne bugüne kadar 4 uçak ve 1 helikopterin düştüğünü belirterek, bu hava kazalarının hafızalarda derin izler bıraktığını kaydetti.

Bu enkazlardan sadece foto keşif uçağının yerinin tespit edilerek görüntülenebildiğini belirten Coşkun, uçağın kanat kısmının çok belirgin şekilde görüldüğünü, yaklaşık 50 metre uzağındaki gövde kısmının ise yoğun bir midye tabakasıyla kaplanmış durumda olduğunu anlattı.

Coşkun, 200 metre açıkta ve 8 metre derinlikteki uçak parçalarının aradan 53 yıl geçmesine rağmen korozyondan çok fazla etkilenmediğine dikkati çekerek, derin izler ve acılar bırakan diğer kazaların enkazlarının da Sapanca Gölü'nün sessiz tanıkları olarak keşfedilmeyi beklediğini vurguladı.

Anadolu Ajansının 3 Ağustos 1972 tarihli haberinde, düşen uçakta 1937'de mezun olan Birinci Taktik Hava Kuvveti 114. Filo harekat subaylarından Tokat doğumlu Pilot Binbaşı Akil Erdem'in şehit olduğu bilgisi yer alıyor.

Kaynak: AA / Burak Uçar - Güncel
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