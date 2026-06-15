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Temizliğin ardından Sapanca Gölü'nde sağlıklı sazlıklar oluştu

Temizliğin ardından Sapanca Gölü'nde sağlıklı sazlıklar oluştu
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SASKİ'nin Sapanca Gölü çevresinde geçen yıl yaptığı kontrollü sazlık temizliği sonrası bölgede sağlıklı sazlıklar yeniden oluştu. Yetkililer, bu durumun suyun doğal filtrelenmesine katkı sağladığını ve ekolojik dengenin korunduğunu belirtti.

SAKARYA Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından geçen yıl Sapanca Gölü çevresinde gerçekleştirilen sazlık temizliği çalışmalarının ardından bölgede doğal yenilenme süreciyle birlikte sağlıklı sazlık oluşumları gözlemlendi. Yetkililer, yeniden gelişen sazlıkların suyun doğal filtrelenmesine katkı sağladığını belirtti.

SASKİ tarafından göl çevresinde su kalitesini olumsuz etkilediği belirtilen sazlık alanlarda kontrollü temizlik çalışmaları yapılmıştı. Aradan geçen sürede temizlenen bölgelerde yeni ve sağlıklı sazlıkların geliştiği fotoğraflanırken, doğal yenilenme sürecinin olumlu sonuçlar verdiği ifade edildi.

Yetkililer, su seviyesindeki yükseliş ihtimali dikkate alınarak gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde zararlı sazlık alanlarda biriken bakterilerin suya karışmasının önüne geçildiğini kaydetti.

Konuya ilişkin açıklama yapan SASKİ Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu, Sapanca Gölü'nün korunmasının kurumun öncelikli sorumlulukları arasında yer aldığını belirterek, "Geçtiğimiz yıl bilimsel veriler ve uzman ekiplerimizin tespitleri doğrultusunda gerçekleştirilen sazlık temizliği çalışmalarının ardından, doğal döngü içerisinde sağlıklı sazlık oluşumlarının yeniden geliştiğini görmek göl için sevindirici gelişmelerden biri. Amacımız hiçbir zaman doğal yaşamı olumsuz etkilemek değil, gölün ekolojik dengesini koruyarak su kaynaklarımızın sürdürülebilirliğini sağlamaktır" dedi.

Temizlik çalışmalarının ardından bölgedeki doğal yenilenme sürecini yakından takip ettiklerini ifade eden Sakallıoğlu, "Bugün geldiğimiz noktada, sağlıklı sazlıkların yeniden geliştiğini ve göl çevresindeki ekolojik yapının korunmasına yönelik olumlu sonuçlar elde edildiğini gözlemliyoruz. Sapanca Gölü'nün korunmasına yönelik çalışmalarımızı bilimsel veriler ve uzman görüşler doğrultusunda sürdüreceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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