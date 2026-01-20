Haberler

Sapanca Gölü'nde Kaçak İskele ve Yapılar Yıkılıyor

Güncelleme:
Sakarya'da, Sapanca Gölü'nün doğal yapısını korumak amacıyla yasal süreci tamamlanan kaçak iskele ve yapılar için yıkım çalışmaları başlatıldı. SASKİ ekipleri, uyarılara rağmen kaldırılmayan iskeleleri sökerek göl kıyılarının yeniden halkın kullanımına açılmasını hedefliyor.

SAKARYA'da Sapanca Gölü'nün doğal yapısını korumak için başlatılan çalışma kapsamında, kaldırılmayan kaçak iskele ve yapılar için yıkım çalışması başlatıldı.

Sapanca Gölü kıyısında kaçak olarak inşa edilen iskele ve yapılarla ilgili yasal sürecin tamamlanmasının ardından yıkım başladı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri, tebligata rağmen kaldırılmayan kaçak iskeleler için bugün sahaya indi. Sapanca Gölü'nün doğal yapısının korunması ve göl kıyılarının yeniden halkın kullanımına açılması için başlatılan çalışmalar kapsamında, Sapanca Park Projesi sınırları içerisinde yer alan kaçak iskele ve yapılar, iş makineleriyle sökülmeye başlandı.

DENETİMLER SÜRECEK

Daha önce yapılan uyarı ve tebligatlara uymayan işletme ve kişilere ait iskelelerin kaldırılması için göl kıyısına indirilen iş makineleri, çevre güvenliği alınarak kontrollü şekilde çalıştı. Ekipler, kaçak olduğu tespit edilen yapıların tek tek sökümünü gerçekleştirdi. Yetkililer, Sapanca Gölü'nü korumaya yönelik denetim ve uygulamaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Haber: Serhat YILMAZ-İsa ÇİÇEK/SAKARYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
