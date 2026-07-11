Sakarya'da kullanılmayan tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde kullanılmayan tek katlı bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince çevredeki yapılara sıçramadan söndürüldü. Yangında evde hasar oluştu.
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde kullanılmayan tek katlı evde çıkan yangında hasar oluştu.
Çayiçi Mahallesi İpekyolu Caddesi Kastarcı Sokak'ta kullanılmayan tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye bölgeye itfaiye, polis, doğalgaz ve SEDAŞ ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince etraftaki yapılara sıçramadan söndürülen yangında evde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Murat Arapoğlu