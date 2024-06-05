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Sakarya'da başörtülü kadınlara hakaret eden kadın gözaltına alındı

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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir kadının başörtülü kadınlara hakaret ettiği video infiale yol açtı. Sosyal medyada yayılan görüntüler sonrası soruşturma başlatıldı. Başörtülü kadınlara hakaret eden kadın, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, başörtülü kadınlara hakaret ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan kadın, gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, bir kadının başörtülü kadınlara hakaret ettiği videonun sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçti.

GÖZALTINA ALINDI

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında, şüpheli N.Ş. (63) hakkında gözaltı kararı verildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan N.Ş, Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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Yorumlar (1)

Destn:

Allah iki tarafın şeriinden de bizi korusun, iki modelde çok tehlikeli biri dinin gerçek sahibi sananlar bide dine karşı olanlar kafaları bi milyon dine sarmış lar

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