Şanlıurfa Viranşehir'de sahipsiz köpek saldırısından yaralanan çocuk taburcu edildi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 8 yaşındaki çocuk yaralandı.

Hürriyet Mahallesi'nde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan Serkan Bilen, çevredekilerin müdahalesiyle kurtarıldı.

Kafasından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan çocuk, çevredekiler tarafından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavisinin ardından taburcu edilen Bilen'in annesi Remziye Bilen, AA muhabirine, oğlunun okuldan eve geldikten bir süre sonra arkadaşlarıyla oynamak için dışarı çıktığını söyledi.

Olayla ilgili gerekli önlemlerin alınmasını talep eden Bilen, şunları kaydetti:

"Çocuğum içeride biraz durdu, sonra "Arkadaşlarımın yanına aşağı iniyorum." dedi. Yarım saat sonra bir kadın ve adam beni çağırdı. Dedi ki "Çocuğunun kimliğini al getir, çocuğunu köpekler parçalamış." Sağ olsunlar onlar bizi hastaneye bıraktı. Ne gerekiyorsa yapılmasını istiyorum. Mağduruz biz, benim çocuğuma yazık değil mi? Ben ne zorluklarla çocuğumu büyüttüm. Devlet büyüklerimden rica ediyorum çocuğumu sahipsiz bırakmasınlar."

Kaynak: AA