Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Şanlıurfa Viranşehir'de sahipsiz köpek saldırısından yaralanan çocuk taburcu edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa Viranşehir'de sahipsiz köpek saldırısından yaralanan çocuk taburcu edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 8 yaşındaki çocuk, sahipsiz köpeklerin saldırısında yaralandı. Çevredekilerin müdahalesiyle kurtarılan çocuk, kaldırıldığı Viranşehir Devlet Hastanesi'nde tedavisinin ardından taburcu edildi; annesi gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 8 yaşındaki çocuk yaralandı.

Hürriyet Mahallesi'nde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan Serkan Bilen, çevredekilerin müdahalesiyle kurtarıldı.

Kafasından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan çocuk, çevredekiler tarafından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavisinin ardından taburcu edilen Bilen'in annesi Remziye Bilen, AA muhabirine, oğlunun okuldan eve geldikten bir süre sonra arkadaşlarıyla oynamak için dışarı çıktığını söyledi.

Olayla ilgili gerekli önlemlerin alınmasını talep eden Bilen, şunları kaydetti:

"Çocuğum içeride biraz durdu, sonra "Arkadaşlarımın yanına aşağı iniyorum." dedi. Yarım saat sonra bir kadın ve adam beni çağırdı. Dedi ki "Çocuğunun kimliğini al getir, çocuğunu köpekler parçalamış." Sağ olsunlar onlar bizi hastaneye bıraktı. Ne gerekiyorsa yapılmasını istiyorum. Mağduruz biz, benim çocuğuma yazık değil mi? Ben ne zorluklarla çocuğumu büyüttüm. Devlet büyüklerimden rica ediyorum çocuğumu sahipsiz bırakmasınlar."

Kaynak: AA
Bu haber 13 sitede yayınlandı.
Galatasaray'da zirveyi görmüştü! Piyasa değeri yerlere çakıldı

Zirveyi görmüştü! Piyasa değeri yerlere çakıldı
Sokak ortasında kanlı dehşet! 61 yaşındaki eşini bıçakladı, yakalanınca intihara kalkıştı

61 yaşındaki eşini bıçakladı, yakalanınca kendi boğazını kesti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fon soruşturmasında 5 kişi daha gözaltına alındı

Erdoğan dün resti çekti, bugün 5 şüpheli daha alındı
Türkiye'den çekiliyor mu? JPMorgan son noktayı koydu

Türkiye'den çekiliyor mu? Dev kuruluş son noktayı koydu
Doğal gaz ve elektriğe zam sinyali! Oran da verildi

85 milyonu ilgilendiriyor! Kış gelmeden zam göründü
Polatlı'da pancar hasadında feci ölüm! 3 çocuk annesi Türkan Keskin makineye sıkıştı

Eşiyle tarlada çalışıyordu! 3 çocuk annesi makineye kurban gitti
Yeni Salah ocak ayında gelecek! Süper Lig devinin başkanı canlı yayında duyurdu

Yeni Salah ocak ayında gelecek! Süper Lig devinin başkanı canlı yayında duyurdu
Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu! 9 ay sonra bir ilk

Piyasaların beklediği faiz kararı belli oldu! 9 ay sonra bir ilk
Icardi'ye La Liga'dan 2 yeni talip! Şampiyonlar Ligi'nde 3'te 3 yapan takıma gidebilir

2 bomba talibi var! Şampiyonlar Ligi'nde 3'te 3 yapan takıma gidebilir