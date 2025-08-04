Şanlıurfa Valisi'nden Boğulma Vakalarına Dikkat Çekme Uyarısı

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, boğulma vakalarının arttığı kentte bütün vatandaşları sulama kanalı ve baraj göllerinden uzak durmaları konusunda uyardı.

Vali Şıldak, makamında İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy ve İl Jandarma Komutanı Yardımcısı Kıdemli Albay Ali Kösem'in katılımıyla basın toplantısı düzenledi.

Kentte kavurucu sıcakların etkili olduğunu hatırlatan Şıldak, özellikle artan boğulma vakaları nedeniyle üzüntü duyduklarını dile getirdi.

Son 15 günde kentte çocuk yaşta 3 kişinin serinleme amacıyla girdiği sulama kanalında boğulduğunu hatırlatan Şıldak, şunları kaydetti:

"Tehlikeli sulara girme konusunda takip ve denetimlerimiz kontrollerimiz devam ediyor. Son 15 günde 76 kişiye yasak olan bölgelerde suya girdiği için 224 bin lira idari para cezası uygulandı. Boğulma hadisesi olduktan sonra su kanallarındaki arama çalışmaları uzun zaman alıyor. Boğulan kişinin bedenine ulaşmak kilometrelerce ileri gittiği için bütün çabalarımıza rağmen zor oluyor. Sulama kanallarındaki akıntı ve debi yüksekliği görevli ekibimizin işini çok zorluyor. Bazen 80 kilometre ileride cesetlere ulaştığımız oluyor. Bütün vatandaşlarımızın su kanallarından ve baraj göllerinden uzak durmasını istiyoruz, özellikle çocuklarımızın suya girmemesi ve uzak durması büyük önem arz ediyor."

Vali Şıldak, gelecek haftadan itibaren kentteki hava sıcaklığının tekrar mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin beklendiğini sözlerine ekledi.