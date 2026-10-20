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Şanlıurfa Siverek'te otomobil şarampole devrildi, 3 kişi yaralandı

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Siverek-Şanlıurfa kara yolu Ediz Mahallesi yakınlarında otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Mahmut S. (57) idaresindeki 06 DH 7053 plakalı otomobil, Siverek- Şanlıurfa kara yolu Ediz Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile otomobildeki Adil A. (51) ve Melek A. (36) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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