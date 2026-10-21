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Şanlıurfa Siverek'te otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı, 4 kişi yaralandı

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Şanlıurfa Siverek'te Yeni Sanayi Kavşağı'nda otomobil ile ters yönde ilerleyen elektrikli bisiklet çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

O.K. (22) idaresindeki 80 AAK 397 plakalı otomobil, Yeni Sanayi Kavşağı'nda ters yönde ilerleyen C.G'nin (31) kullandığı elektrikli bisikletle çarpıştı.

Kazada bisiklet sürücüsü ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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