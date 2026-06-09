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Şanlıurfa merkezli 4 ilde, silahlı suç örgütü operasyonu; 21 gözaltı

Şanlıurfa merkezli 4 ilde, silahlı suç örgütü operasyonu; 21 gözaltı
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Şanlıurfa merkezli Gaziantep, Muğla ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda, çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne yönelik gözaltına alınan 21 şüpheli adliyeye sevk edildi. Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

ŞANLIURFA merkezli 4 ilde, çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Suç örgütü kurmak', 'Tefecilik', 'Nitelikli yağma', 'Kasten yaralama' ve 'Tehdit' suçlarına yönelik çalışma başlatıldı. Ekiplerin teknik ve fiziki takibi sonucunda, 5 Haziran'da Şanlıurfa merkezli Gaziantep, Muğla ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda; 1 AK-47 piyade tüfeği ve şarjörü, 5 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek, 2 havalı tüfek, 2 havalı tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 27 adet 7,62 milimetre çapında fişek, 23 tabanca mermisi ile 1 çek ele geçirildi. Ele geçirilen silah ve mühimmata el konuldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 21 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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