Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Şanlıurfa Karaköprü'de yolcu otobüsünde 1 kilo 467 gram esrar ele geçirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa Karaköprü'de yolcu otobüsünde 1 kilo 467 gram esrar ele geçirildi
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde kent girişinde durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada, bagajdaki valize gizlenmiş 1 kilo 467 gram esrar ele geçirildi. Valilik açıklamasına göre gözaltına alınan 1 şüpheli, işlemleri için Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde yolcu otobüsünde yapılan aramada, valize gizlenmiş 1,5 kilogram uyuşturucu madde bulundu, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda kent girişinde durdurulan yolcu otobüsünde arama yapıldı.

Aramada, bagajdaki valize gizlenmiş 1 kilo 467 gram esrar ele geçirildi. Yolculardan İ.K. gözaltına alındı.

Şüpheli, işlemleri için Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Paylaşılan görüntülerde, narkotik köpeğinin otobüsün bagaj bölümünde arama yapması ve valizden çıkarılan uyuşturucu yer alıyor.

Kaynak: AA
Bu haber 15 sitede yayınlandı.
Bakan Tekin'den elini sıkmayan DEM Partili vekile: Ben nasıl yaşayacağım acaba19

Bakan Tekin'in elini havada bırakan DEM Partili vekile yanıtı bomba
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emine Erdoğan: Sıfır atık anlayışını yaşam kültürümüzün parçası haline getirmeliyiz

Emine Erdoğan'dan dünyaya çağrı! Liderlere mesajı dikkat çekti
Denizi olmayan ilimiz balık üretiminde birinci! 200 milyon dolar kazandırıyor

Denizi olmayan ilimiz balık üretiminde birinci
Eylül Öztürk estetik için 100 bin dolar harcadı! Son halini paylaştı

6 saatlik ameliyat, 100 bin dolar! İşte Eylül Öztürk'ün son hali
Doktor Pelin Pınar'ın ölümünde acı detaylar! Düşük yaptı, 10 gün sonra nişanlanacaktı11

Doktor Pelin'in ölümünde acı detaylar! Sevgilisi anlattı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten İsrail’e sert tepki: Hadsiz açıklamalar, soykırımı örtbas edemez

Ömer Çelik'ten İsrail'e sert tepki! "Soykırımı örtbas edemez"
Galatasaray'ın gözü Fenerbahçeli yıldızda! Bedava alacaklar

Bu görüntü sonrası harekete geçildi! Ortalık fena karışacak
İtalya alarmda! Binlerce okul tahliye edildi, Meloni meydan okudu

Binlerce okul tahliye edildi, tehdidi duyan Meloni meydan okudu