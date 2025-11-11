Şanlıurfa İklim Değişikliği Uygulamaları Diğer İllere Tanıtıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından iklim değişikliğiyle ilgili hayata geçirilen başarılı uygulamalar, rol model olması için çevre illerin temsilcilerine anlatıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülen "Türkiye'de Yerel İklim Eylemi İçin AB Ortaklığı Projesi" kapsamında Şanlıurfa'dan seçilen rol model uygulamalar, kentteki bir otelde düzenlenen konferans aracılığıyla diğer illerle de paylaşıldı.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanı Mehmet Demir, konferansta belediyenin iklim değişikliği alanında gerçekleştirdiği iyi uygulama örneklerini, ilgili eğitimin önemini ve yenilikçi yaklaşımları anlattı.

İklim değişikliğine karşı mücadelede eğitim, teknoloji ve vatandaş katılımının önemli olduğunu belirten Demir, yenilikçi ve farkındalık oluşturan çalışmaların toplumda kabul gördüğünü ifade etti.

Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü çevre farkındalığı çalışmalarına da değinen Demir, okullarda ve toplumun farklı kesimlerinde sürdürülen iklim değişikliği eğitim programları ve geri dönüşüm projelerinden örnekler verdi.

Konferansa, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi illerindeki ilgili kamu kurumu, belediyeler ve üniversitelerden temsilciler katıldı.