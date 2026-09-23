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Şanlıurfa Halfeti'de motosiklet devrildi, 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

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Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde kırsal Çebekoğlu ile Bozyazı mahalleleri arasında kontrolden çıkan motosiklet devrildi; 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Ağır yaralanan 1 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

İbrahim O. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, kırsal Çebekoğlu ile Bozyazı mahalleleri arasında kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, motosiklette yolcu olarak bulunan Doğan Hasar'ın (15) hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralanan sürücü ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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