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Şanlıurfa haberleri | Şanlıurfa'da hafif ticari araçla çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı

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Şanlıurfa haberleri | Şanlıurfa'da hafif ticari araçla çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Gelen Şanlıurfa haberine göre Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Süleyman Tuncer yönetimindeki 63 ALL 785 plakalı otomobil, Akrepli Mahallesi yakınlarında sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 47 AH 814 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada otomobilin sürücüsü Tuncer ile beraberindeki 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Eyyüp Gürel - Güncel

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