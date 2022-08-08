Şanlıurfa haberleri | Şanlıurfa'da hafif ticari araçla çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı Gelen Şanlıurfa haberine göre Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Süleyman Tuncer yönetimindeki 63 ALL 785 plakalı otomobil, Akrepli Mahallesi yakınlarında sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 47 AH 814 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada otomobilin sürücüsü Tuncer ile beraberindeki 4 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güncel AA / Eyyüp Gürel Şanlıurfa Güncel Haberler

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