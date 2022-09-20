Şanlıurfa haberi: Şanlıurfa'da kundaklanan 4 evdeki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü Güncel Haberler Şanlıurfa yerel gündem haberine göre Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 4 ev kundaklandı. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 4 ev kundaklandı. Alınan bilgiye göre, kırsal Ohali Mahallesi'ndeki 4 ev kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından kundaklandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine mahalleye yönlendirilen itfaiye ekipleri evlerdeki yangını söndürdü. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. Güncel Kaynak: AA / Mustafa Güçlü Şanlıurfa İtfaiye Güncel Haberler

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