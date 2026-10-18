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Şanlıurfa Eyyübiye'de yangında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen aynı aileden 4 kişi, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın evde hasara yol açtı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen aynı aileden 4 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Ruha Mahallesi'ndeki bir apartmanın birinci katındaki bir dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dumandan etkilenen aynı aileden 4 kişi, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekiplerce söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Kaynak: AA
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