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Şanlıurfa Eyyübiye'de tüp gazından zehirlendiği değerlendirilen kişi ölü bulundu

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Şanlıurfa Eyyübiye'de kırsal Yardımcı Mahallesi'nde 52 yaşındaki bir kişi evinde ölü bulundu. İlk incelemelerde, ısınmak için kullanılan tüpten sızan gazdan zehirlendiği değerlendirildi; cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

Kırsal Yardımcı Mahallesi'nde ailesi şehir dışında olduğu için tek yaşayan Halil Kurt'tan (52) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, yaptıkları kontrollerde, Kurt'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan ilk incelemelerde, Kurt'un ısınmak amacıyla kullanılan tüpten sızan gazdan zehirlenerek yaşamını yitirdiği değerlendirildi.

Kurt'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: AA
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