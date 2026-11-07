Şanlıurfa Eyyübiye'de tüp gazından zehirlendiği değerlendirilen kişi ölü bulundu

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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

Kırsal Yardımcı Mahallesi'nde ailesi şehir dışında olduğu için tek yaşayan Halil Kurt'tan (52) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, yaptıkları kontrollerde, Kurt'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan ilk incelemelerde, Kurt'un ısınmak amacıyla kullanılan tüpten sızan gazdan zehirlenerek yaşamını yitirdiği değerlendirildi.

Kurt'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: AA