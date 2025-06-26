Şanlıurfa Emniyetinden Huzur Temalı Kamu Spotu

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Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü, 'Asayiş huzurun anahtarıdır' temasıyla hazırladığı kamu spotu ile asayiş biriminin toplumla olan ilişkilerini ve güvenin önemini vurguladı.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü tarafından kamu spotu hazırlandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa Asayiş Şube Müdürlüğü'nün sadece suçla değil, toplumun her kesimiyle kurduğu samimi ilişkilere kamu spotunda yer verildi.

"Asayiş huzurun anahtarıdır" temalı filme ilişkin şunlar kaydedildi:

"Asayiş birimi yalnızca suçun izini sürmez. Bir çocuğun elini tutar, yaşlıya omuz olur, esnafa selam verir. Gecenin sessizliğinde vicdan gibi yanınızda durur. Amacımız güveni, şefkati ve dayanışmayı hatırlatmak. Çünkü biz sadece güvenliği değil, huzuru da koruruz. Bu filmde söz yok…Çünkü bazen en güçlü mesaj, sadece bir bakıştır. Asayiş, huzurun anahtarıdır. Görevimiz vicdanla başlar, huzurla tamamlanır."

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel
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