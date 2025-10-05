Şanlıurfa'da Zincirleme Kaza: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

ŞANLIURFA'da dün 3 aracın karıştığı zincirleme kazada ağır yaralanan Mustafa Demir (33), tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı.

Kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa- Diyarbakır kara yolunun Balıkayağı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kent merkezinden Karaköprü yönüne gitmekte olan Cemil Ç. yönetimindeki 06 BUG 275 plakalı otomobil, iddiaya göre, hatalı sollama yaparak karşı şeride geçti. Kontrolden çıkan otomobil, Mustafa Demir'in kullandığı 63 AKP 628 plakalı hafif ticari araç ve Zeynep T. yönetimindeki otomobile çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler Cemil Ç., Zeynep T., Mustafa Demir ile araçlarda bulunan İbrahim Halil Ç. ve Hüseyin D. yaralandı. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan sürücülerden Mustafa Demir, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer 4 yaralının ise tedavisinin sürdüğü, durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.