Şanlıurfa'da Zincirleme Kaza: 3 Ölü, 7 Yaralı

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Siverek- Diyarbakır yolunun 15'inci kilometresinde medyana geldi. Siverek ilçe merkezine seyir halinde olan ve sürücüleri öğrenilemeyen 27 VG 118 plakalı minibüs ile 33 NRR 84 ve 01 APP 900 plakalı hafif ticari araçlar Çağa Mahallesi yakınlarında çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Doğukan Karaaslan ve Recep Karaaslan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan; Murat Kaya (34), Haşıya Özcan (33), Meryem Erva Özcan(6), Süleyman Özcan (34), Ebrar Özcan (12), Rana Özcan (3) ve Mariye Özcan (16) ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Murat Kaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazaya ilişkin Şanlıurfa Valiliğinden de açıklama yapıldı. Açıklamada kazaya ilişkin adli soruşturma başlatıldığı belirtilerek şöyle denildi:

"09.08.2023 tarihinde saat 21.30 sıralarında, Diyarbakır-Siverek istikametinin 15. Km'sinde 3 aracın karıştığı trafik kazası meydana gelmiştir. Olayın öğrenildiği ilk andan itibaren tüm ekiplerimiz olay yerine sevk edilmiş olup, kaza sonucunda ilk belirlemelere göre 2 vatandaşımız kaza yerinde 1 vatandaşımız hastanede olmak üzere toplamda 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 7 vatandaşımız da yaralanmıştır. Kaza hakkında adli tahkikat titizlikle yürütülmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz.,"