Üye Girişi
Haberler

Şanlıurfa'da yoğun siste servis minibüsü devrildi: 8 öğretmen yaralandı

Güncelleme:
Abone Ol

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yoğun siste öğretmenleri taşıyan servis minibüsü şarampole devrildi. Kazada 8 öğretmen ile sürücü yaralandı.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde yoğun siste öğretmenleri taşıyan servis minibüsü şarampole devrildi. Kazada 8 öğretmen ile sürücü yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Siverek- Diyarbakır kara yolunun 50'nci kilometresinde meydana geldi. İlçe merkezine ilerleyen Çevirme İmam Hatip Ortaokulu öğrenci ve öğretmenlerini taşıyan Ali İhsan Kaşan'ın kullandığı 21 S 0669 plakalı içinde 18 öğretmenin bulunduğu servis minibüsü, yoğun siste şarampole devrildi. Minibüsün devrildiğini görenlerin ihbarıyla, kaza yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan minibüs sürücüsü ile 8 öğretmen ilk müdahalenin ardından Siverek ve Diyarbakır'daki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Diyarbakır Siverek Ulaşım Kaza Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 22 Aralık Antalya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 22 Aralık Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 22 Aralık İzmir su kesintisi listesi! Balıkesir'de deprem mi oldu? 22 Aralık Az önce Balıkesir'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? SON DAKİKA! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 22 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 22 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Canlı maç izle şifresiz! Futbolseverler 22 Aralık bu akşamki Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Konferans Ligi gibi Avrupa kupaları mücadelelerini ca 23 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 23 Aralık Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Hangi maç hangi kanalda? Bugün hangi maç, nerede yayınlanacak? Bugün TV'de hangi maçlar var? 23 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 23 Aralık Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Ilıman geniş yapraklı bitki örtüsü özellikleri neler? Ilıman bitki örtüsü hangi iklimlerde görülür? 23 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 23 Aralık Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Ekvatoral yağmur ormanları bitki örtüsü özellikleri! Ekvatoral orman hangi iklimde görülür? 25 Aralık okullar tatil mi? 25 Aralık resmi tatil var mı, okullar tatil olacak mı? Arda Kardeşler kimdir? Arda Kardeşler hangi takımlı? Arda Kardeşler kaç yaşında, nereli?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title