Şanlıurfa'da Yaya Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da Yaya Hayatını Kaybetti
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Haliliye ilçesinde otomobilin çarptığı İrfan Deniz (38), olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü A.K. gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

A.K. idaresindeki 31 AKR 287 plakalı otomobil, Sultan Abdulhamit Han Bulvarı üzerinde, yolun karşısına geçmeye çalışan İrfan Deniz'e (38) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Deniz'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Deniz'in cenazesi olay yerindeki ilk incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sürücü A.K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Güncel
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