Şanlıurfa'da yapılan denetimlerde aranan 8 şüpheli yakalandı
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde asayiş, narkotik ve trafik denetimlerine yönelik şok uygulama gerçekleştirildi. Denetimlerde, çeşitli suçlardan aranması bulunan 8 şüpheli yakalanırken, 4 ruhsatsız tabanca, 28 mermi ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Trafik kurallarını ihlal den 25 araca ise idari para cezası uygulandı.
Şanlıurfa'da yapılan denetimlerde aranan 8 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde asayiş, narkotik ve trafik denetimlerine yönelik şok uygulama gerçekleştirildi.
Denetimlerde, çeşitli suçlardan aranması bulunan 8 şüpheli yakalanırken, 4 ruhsatsız tabanca, 28 mermi ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Trafik kurallarını ihlal den 25 araca ise idari para cezası uygulandı.